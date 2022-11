Großeinsatz in Herford: Wohnhaus nach Vollbrand zerstört

Warnung vor Rauchgas - Haus war in Renovierung

Der Einsatzort am Otternbuschweg. Das betroffene Haus wurde derzeit renoviert und ist nun vollständig zerstört.

Feuerwehr- und Rettungskräfte wurde gegen 5.30 Uhr alarmiert. Bei Eintreffen am Otternbuschweg, hatten sich die Flammen bereits so ausgebreitet, dass ein Löschen im Inneren nicht mehr möglich war. Binnen kurzer Zeit stand das Wohnhaus in Vollbrand.

Das Haus, welches sich aktuell in Renovierung befand, wird nach dem Brand nicht mehr bewohnbar sein. Ein vor Ort gemeldeter Bewohner übernachtete wegen der anhaltenden Renovierungsarbeiten außer Haus. Personenschaden entstand somit nicht.

Dichter Rauch

Die Löscharbeiten werden sich laut Feuerwehr noch mehrere Stunden hinziehen. Vor Ort sind rund 70 Feuerwehrleute im Einsatz.

Wegen der starken Rauchentwicklung hatte eine Warn-App ausgelöst und die Menschen vor Rauchgasen gewarnt.

Die Ursache für das Feuer ist unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein Zimmerbrand übergegriffen. Die Kriminalpolizei wird die Ermittlungen aufnehmen.

Weitere Informationen folgen.