Viele Aktionen am 17. März ab 18 Uhr

Herford

Die Stadtbibliothek ist grenzenlos – und das seit mehr als 125 Jahren: Unter diesem Motto feiert die Stadtbibliothek Herford am Freitag, 17. März, ihr großes Bibliotheksfest. Die „Nacht der Bibliotheken“ findet zeitgleich in vielen Bibliotheken in ganz NRW statt.