Grüne fordern Bau von mehr Windkraftanlagen in Herford

Die Windkraftanlage an der Höhenstraße in Herford ist nach Aussage der Grünen etwa 20 Jahre alt.

Zwar seien die Möglichkeiten aufgrund der dichten Besiedlung begrenzt, dennoch müsse auch die Stadt Herford ihren Betrag zum Klimaschutz und zur Energiesouveränität leisten, sagen die Ratsmitglieder Herbert Even und Claudia Schumacher. In Herford waren Potenzialflächen für zusätzliche Windkraftanlagen in der Vergangenheit lediglich in den Ortsteilen Elverdissen und Laar ausgemacht worden.