Grüne im Herforder Kreistag von Abgang überrascht

Das Ausscheiden der langjährigen Frontfrau Ingeborg Balz (71) hat die Herforder Kreistagsfraktion der Grünen kalt erwischt. „Das kam für uns sehr überraschend“, sagt Fraktionschefin Angelika Fleischer. Am Mittwochabend wollte die Fraktions zu einer Sondersitzung zusammenkommen.

Es ist das bereits zweite Treffen in der dieser Woche. Am Montag stand allerdings eine ordentliche Fraktionssitzung an. „Da hat Ingeborg Balz über ihren bevorstehenden Abgang aber nichts gesagt“, erklärt Fleischer im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT. „Eigentlich wäre das ja eine gute Gelegenheit gewesen.“