Um sparsam mit den vorhandenen Flächen umzugehen, wünscht sich die Ratsfraktion von Bündnis90/Die Grünen eine „verdichtete Bebauung“ im geplanten Neubaugebiet in Elverdisssen. Die Fraktion verzichtet in ihrer Stellungnahme auf eine klare Aussage zur Geschossigkeit der künftigen Gebäude.

Ratsfraktion äußert sich zum geplanten Neubaugebiet am Biemser Weg

Dabei ist das einer der Knackpunkte für die künftige Entwicklung im neuen Siedlungsgebiet am Biemser Weg. Die Bürgerinitiative in Elverdissen hat bereits deutlich gemacht, dass eine zu hohe Bebauung der geplanten Häuser nicht zum „dörflichen Charakter“ in Elverdissen passe.