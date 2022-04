Guter Zustand, aber noch Luft nach oben

Bei der Gewässerschau im Kreis Herford sind in diesem Jahr elf Gewässer untersucht worden. Das Ziel der jährlich stattfindenden Maßnahme ist es, wasserwirtschaftliche Missstände aufzudecken und gegebenenfalls über ökologische Maßnahmen gegenzusteuern, um so den Zustand der Gewässer zu verbessern.

Experten nehmen bei Gewässerschau im Kreis Herford neben Werre und Aa auch den Düsedieksbach in Hiddenhausen genauer unter die Lupe

Obwohl der Düsediekbachs innerhalb eines Natur- und Wasserschutzgebietes fließt, verläuft der Bach in weiten Teilen geradlinig und mit nur wenig Gefälle. Hier wünschen sich die Experten der Gewässerschau einen freieren, dynamischeren Verlauf.

Solche Maßnahmen werden im Kreis Herford durch das Weser-Werre-Else-Projekt (WWE) unterstützt. Dazu gehören beispielsweise neu errichtete Furten, beseitigte Strukturbeeinträchtigungen oder Gewässer, die naturnah umgestaltet werden. Aus Herford und Hiddenhausen wurden in diesem Jahr die Aa, die Werre und der Düsedieksbach begutachtet. Hier die Ergebnisse:

Die Aa weist oberhalb der B239 abschnittsweise schöne dynamische Bereiche mit Uferabbrüchen sowie Tot- und Lebendholz in den Böschungsbereichen auf. Eine weitere Entwicklung solcher dynamischen Bereiche ist nach Ansicht der Experten wünschenswert.

Auffällig an der Aa ist der freigespülte Bauschutt in einigen Abschnitten. Dieser wurde vor Jahrzehnten teilweise noch für den Gewässerausbau verwendet. Es wurden allerdings auch neue Uferbefestigungen aus Bauschutt und Beton festgestellt. In diesen Fällen sind diese vom Grundstückseigentümer zu beseitigen. Auch die altbekannten Lagerungen von Gartenabfällen wurden aufgenommen.

Wenig zu beanstanden gibt es bei der Aa (hier der Mündungsbereich in die Werre): Probleme gibt es aber mit der Ablagerung von Gartenabfällen. Auffällig ist in einigen Bereichen außerdem freigespülter Bauschutt, der früher für den Gewässerausbau verwendet wurde. Foto: Kreis Herford

Die Werre ist der zweitgrößte Zufluss der Weser und als landschaftlich prägendes Element von großer Bedeutung. Neben den mit Ufersicherungen ausgebauten Abschnitten weist dieser Fluss besonders nach Verlassen des Innenstadtbereiches schöne Uferstrukturen auf. Hier sind Steilwände durch Uferabbrüche entstanden und teilweise vorhandene Gehölzstrukturen sorgen punktuell für ein dynamisches Fließverhalten.

„Zusätzlich haben wir Bereiche mit Sandbänken ausgemacht, die ebenfalls einer ständigen, natürlichen Dynamik unterliegen.“, erläutert Maren Wilmsmeier von der unteren Wasserbehörde des Kreises Herford. Vereinzelt wurden Ablagerungen im Ufer- und Überschwemmungsbereich festgestellt. Im Hinblick auf den Hochwasserschutz ist es an der Werre besonders wichtig, dass diese Bereiche frei gehalten werden.

Außerdem wurden diverse Verunreinigungen der Sohl- und Uferbereiche der Werre durch den Eintrag von Müll festgestellt. Hier wird die Hansestadt Herford regelmäßig im Rahmen der Gewässerunterhaltung tätig. „Zusammenfassend können wir aber sagen, dass es insgesamt nur wenige Beanstandungen an Werre und Aa gibt“, sagt Wilmsmeier.

Gute Nachrichten von der Werre: Hier sind außerhalb des Innenstadtbereichs Steilwände durch Uferabbrüche entstanden und teilweise vorhandene Gehölzstrukturen sorgen punktuell für ein dynamisches Fließverhalten. Foto: Kreis Herford

Beim Düsediekbachs in Hiddenhausen wurde im Vergleich zur letzten Gewässerschau im Jahr 2015 festgestellt, dass der Oberlauf sehr trocken ist. Positiv ist hervorzuheben, dass der Zustand sehr natürlich ist. Das führt grundsätzlich zu der Überlegung, den Bereich in den Landschaftsplan aufzunehmen.

Trotz des Verlaufs innerhalb des Natur- und Wasserschutzgebietes ist eine ausgeprägte landwirtschaftliche Nutzung erkennbar. Im Wiesenbereich verläuft der Bach geradlinig und verzeichnet kaum Gefälle. Ein dynamischer Verlauf ist in diesem Bereich dementsprechend nicht gegeben, für die Zukunft aber wünschenswert. Denn: Durch den damit einhergehenden Substrateintrag entstehen verschiedene Gewässerstrukturen, die für die Artenvielfalt wichtig sind.