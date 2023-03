Gutes Essen, gute Gespräche: So lief die 1. Vesperkirche in Herford

Gelungene Premiere: Die 1. Vesperkirche in Herford kam richtig gut an. Eine Woche lang haben sich täglich bis zu 160 Menschen in der Petrikirche getroffen, um gemeinsam zu essen. Das schreit nach einer Wiederholung.

„Der Mittagstisch ist meine Familie, aber hier konnte ich auch mal mit ganz anderen Leuten reden“, schwärmt eine ältere Besucherin. Die Woche an den schön gedeckten Tischen im Gotteshaus am Wilhemsplatz und mit den herzlichen Bedienungen werde sie so schnell nicht vergessen. „Schade, es könnte so weiter gehen.“

Aktion vor Corona geplant

Vor Corona war die Aktion bereits nach dem Vorbild der Bielefelder Vesperkirche geplant gewesen. „Das heftige Virus kam uns in die Quere, aber jetzt haben wir unsere Pläne mit viel Herzblut umgesetzt“, berichtet Bodo Ries, Pfarrer der evangelisch-reformierten Gemeinde.

Etliche ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Mittagstisch, aus der Petrigemeinde sowie Schülerinnen und Schüler vom Friedrichs-Gymnasium waren dabei - und viele, die sich einfach spontan gemeldet haben, um mitzuhelfen. Zu tun gab's reichlich.

In den Küchen von Mittagstisch und im Pfennigskrug wurde schon frühmorgens das tägliche Menü vorbereitet. Zum Mitnehmen nach dem Mittagessen wurden in der Petrikirche jeden Morgen Vesperbrote frisch geschmiert, mit Käse und Wurst belegt und in Tüten verpackt. Dazu gab es einen Apfel.

Tische zusammengewürfelt

„Die Vesperbrote wurden sehr gerne mitgenommen“, erzählt Presbyterin Gerda-Marie Kleine. „Ich habe mich sehr über die strahlenden Augen der Menschen gefreut. Dem einen und anderen habe ich noch eine zweite Vespertüte zugesteckt“, erzählt sie augenzwinkernd.

Und richtig, die Stimmung in der Petrikirche war einzigartig und besonders. Die Gäste wurden mit Handschlag herzlich willkommen geheißen von Pfarrer Ries, Sozialarbeiter i.R. Peter Wilde oder Stadtführer Mathias Polster, um dann zusammengewürfelt an ihren Tisch geführt zu werden.

Auch einige Schüler und Schülerinnen des Friedrich-Gymnasiums übernahmen ehrenamtlich die Bewirtung der Gäste. Foto: Jürgen Escher

Zwei ehrenamtliche „Oberkellner“ kümmerten sich alsbald um das leibliche Wohl der Gäste. Nach dem Kennenlernen bei der Tischgesellschaft tauten die Gäste schnell auf. Gemeinsam konnten sie das leckere Essen genießen, es wurde viel erzählt, gelacht und so mancher neue Kontakt geknüpft.

Nach der Tischgesellschaft gab es stets viele Gespräche, alle hatten Zeit zuzuhören. Viele Gäste zog es darum mit Freuden täglich erneut in die Vesperkirche. Dr. Ludger Dwertmann-Soth und Henry Althoff vom Mittagstisch-Vorstand ziehen eine sehr positive Bilanz. „Wir alle haben unglaublich viele wertvolle und dankbare Momente erlebt.“

Abschlussgottesdienst mit Bläsersound

„Bei diesen wunderbaren Aufgaben ist auch ein begeistertes Team zusammen gewachsen“, berichtet Kerstin Bruns, die das tägliche Briefing der Helfer mit klaren Ansagen betreute. In der Petriküche haben Christiane, Sandra und viele mehr Berge Geschirr gespült.

„Wenn ich aus dem Küchenfenster schaue und die zufriedenen Gäste weggehen sehe, bin ich auch zufrieden und sage, es hat sich echt gelohnt“ meint Helmut, während ihm der heiße Dampf aus der Spülmaschine wieder ins Schwitzen bringt.

Die Vesperkirche endete mit einem Abschlussgottesdienst. Unter der Leitung von Dirk Brinkschmidt ließ der Bläserkreis der Christuskirche einen satten Sound erklingen und allen Ehrenamtlichen wurde mit einem donnernden Applaus gedankt.