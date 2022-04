Hallenbäder im Kreis Herford wollen Wassertemperatur vorerst nicht senken

Umfrage in Herford, Bünde und Enger: Umfangreichere Konzepte zur Einsparung von Energie in Planung

Kreis Herford

Im Zuge der Energiekrise haben Hallenbadbetreiber in Bielefeld und Paderborn bereits reagiert: Die Wassertemperatur wurde um mindestens ein Grad gesenkt. Für die Schwimmbäder in Herford, Bünde und Enger stehen solche Maßnahmen erst einmal nicht an. Denn ganz so leicht, wie es klingt, ist eine Senkung der Wassertemperatur nicht.

Von Angelina Zander