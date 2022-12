Hat das Herforder Weihnachtslicht an Glanz verloren?

Herford

Das Herforder Weihnachtslicht hat dann doch nicht ganz so gezogen wie erhofft. Während aus anderen Städten Besucherrekorde gemeldet werden, war der Andrang in der Hansestadt an vielen Tagen überschaubar. Nach Hochrechnungen der Pro Herford tummelten sich 150.000 Gäste - und damit 20.000 mehr als im Corona-Jahr 2021 unter 2G - während der sechs Wochen zwischen den Buden.

Von Moritz Winde