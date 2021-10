Hausbrand verläuft glimpflich

Großeinsatz der Feuerwehr in Rödinghausen – Bewohner können sich retten

Zu einem Großeinsatz der Freiwilligen Feuerwehr Rödinghausen ist es am Mittwoch gegen 8.15 Uhr gekommen. In der Küche eines Hauses in der Wehmerhorststraße war ein Feuer ausgebrochen.

Von Hilko Raske