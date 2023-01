Hausgeräte-Spezialist zieht von Enger nach Spenge

Zurück zu den Wurzeln: Geschäft von Frank Tertel nun an der Langen Straße

Spenge

Das Unternehmen T&H Hausgeräte Profis ist von Enger nach Spenge gezogen und jetzt in der Poststraße 31, direkt neben dem Zentraltheater, zu finden. Inhaber Frank Tertel und sein sechsköpfiges Team kehren damit zurück zu den Wurzeln des Geschäfts, die in Spenge, genauer im Hause Illies an der Lange Straße, liegen.

Von Daniela Dembert