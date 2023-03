Mit dem Mercedes des kleinen Mannes  durch Bünde

Sieben Jahre lang hat Dieter Benndorf am Zusammenbau seines Heinkel-Tourist-Rollers gearbeitet. „Am Anfang hatte ich nur den Rumpf eines Rollers und ein paar Kisten voller Einzelteile“, erzählt der passionierte Schrauber, der als Mitglied der Heinkel-Freunde Elsetal liebend gerne auf seinem rotglänzenden Gefährt mit Windschutzscheibe unterwegs ist.

Immer sonntags treffen sich die Heinkel-Freunde in der warmen Jahreszeit zur gemeinsamen Ausfahrt in die Region und steuern den Dümmer See, den Köterberg, die Externsteine und weitere Ziele an. „Wir möchten die Heinkel-Fahrzeuge einfach am Leben erhalten“, erklärt Klaus Wolfgang Goldhahn, der ebenfalls Mitglied bei den Elsetalern ist, die sich offiziell 1993 gegründet haben.

„Mit unseren Sozias zählt die Gruppe rund 25 Mitglieder“, berichtet Goldhahn, der sich auch mit der Geschichte des Kult-Rollers befasst hat. 1953 sei der erste Heinkel-Roller der Öffentlichkeit auf der Internationalen Fahrrad- und Motorradausstellung vorgestellt worden. Vor allem der Viertaktmotor, so berichtet Goldhahn, sei damals in der Roller-Szene eine echte Besonderheit gewesen.

Besonderer Klang

„Dadurch hat er einen ganz besonderen Klang“, schwärmt der Experte. Zusatzausstattungen wie Kindersitz, Windschutzscheibe, Lichthupe oder Gepäckträger machten den Heinkel Tourist besonders komfortabel. „Deshalb nennt man ihn auch den Mercedes unter den Rollern“, erklärt Benndorf.

Zugelassen für drei Personen habe der Heinkel-Tourist Vater, Mutter und Kind samt Zeltausrüstung in den Urlaub begleitet. „Manche Familien sind in den 1950er Jahren damit bis nach Italien gereist“, weiß der gelernte Zweirad-Mechaniker, der schon in seiner Lehrzeit an Heinkel-Rollern geschraubt hat, sich aber erst im Rentenalter den ersten eigenen zugelegt hat.

Neben dem Tourist sind auch die weiteren Modelle des deutschen Herstellers aus den Jahren 1953 bis 1965 wie das Moped, die Heinkel Perle, oder der Kleinwagen, die Heinkel-Kabine, im Besitz einiger Elsetaler Mitglieder. „Wenn wir mit unseren Fahrzeugen unterwegs sind, treffen wir oft Menschen, die ganz eigene Erinnerungen damit verbinden“, berichtet Benndorf. Schließlich sei der Heinkel eine Zeit lang der meistverkaufte Motorroller in Deutschland gewesen und habe auch im Dienste von Post und Polizei gestanden, erläutert Goldhahn.

Mitstreiter gesucht

Wer Interesse hat, sich den heimischen Heinkel-Freunden anzuschließen, kann die Gruppe immer am zweiten Donnerstagabend eines Monats im Hotel Sonnenhaus in Ennigloh treffen. „Neue Mitglieder sind bei uns herzlich willkommen“, betonen Goldhahn und Benndorf. Außerdem werden sich die Rollerfans beim Kreisgeschichtsfest Ende April mit ihren Fahrzeugen präsentieren.

„Vielleicht gibt es dann am Gemeindehaus in Stift Quernheim auch die Möglichkeit, als Beifahrer eine Runde zu drehen“, kündigt Goldhahn an. Auf jeden Fall stehen die Heinkel-Freunde am Samstag, 29. April, und Sonntag, 30. April, für Benzingespräche und Fachsimpeleien zur Verfügung.