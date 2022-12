Herford: Neun-Millimeter-Löcher im Geländewagen

Der von Schüssen durchlöcherte Hummer steht am 5. Juni auf dem Parkplatz der Neuapostolischen Kirche an der Hermannstraße in der Herforder Innenstadt. Eine Mordkommission nimmt an jenem Pfingstsonntag die Ermittlungen auf. Seit Donnerstag wird versucht, den undurchsichtigen Fall vor dem Landgericht in Bielefeld aufzurollen.

Foto: Moritz Winde