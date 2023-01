Herford

Die Abwassergebühren werden in Herford nun doch nicht so stark steigen, wie zunächst angenommen. Laut Berechnungen der Kämmerei steigt die Abwassergebühr für einen Vier-Personen-Haushalt in 2023 nur noch um 26 Euro im Jahr und nicht mehr auf 117 Euro, wie ursprünglich berechnet.

Von Ralf Meistes