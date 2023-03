Herford: Bürgermeister schreibt Schulministerin

Wer die Musik bestellt, der soll sie auch bezahlen. Für Bürgermeister Tim Kähler bedeutet das in Bezug auf die Qualität des Offenen Ganztagsbetriebs an Grundschulen, dass das Land NRW mehr Geld zur Verfügung stellen muss.

In einem dreiseitigen Brief an Dorothee Feller fordert Kähler die NRW-Schulministerin auf, die Ganztagsbetreuung im Schulgesetz zu verankern. Hintergrund sind Proteste, die es zuletzt in Herford gab, nachdem die Jugendhilfe Schweicheln als Träger für den OGS-Betrieb erklärt hatte, dass sie an drei Herforder Grundschulen ihr Engagement einstellt.