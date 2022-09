Herford darf nicht mehr Energie sparen

20 Prozent Energie sollen alle Herforderinnen und Herforder im bevorstehenden Winterhalbjahr einsparen. Dazu hatte Bürgermeister Tim Kähler jeden Haushalt per Postkarte aufgefordert. Ob die Stadt das Ziel erreicht, ist fraglich. Denn eine Landesverordnung verhindert die vorgesehene Temperaturabsenkung in Klassenräumen. Der Bürgermeister ist fassungslos.

Land stoppt Temperaturabsenkung in Schulen

Die Aufregung war groß, als am Montag eine entsprechende Mail im Rathaus ankam. „Das Land hat uns mitgeteilt, dass in Unterrichtsräumen eine Mindesttemperatur von 20 Grad vorgesehen ist“, sagt ein sichtlich verärgter Bürgermeister Tim Kähler. Damit sei der Ratsbeschluss hinfällig, die Temperatur in Klassenräumen um zwei Grad auf 18 bis 19 Grad abzusenken.