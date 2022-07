Herford: Die nächste Sperrung des Innenstadtrings

Der guten folgte die weniger gute Nachricht: Die jetzige Sperrung der Straße „Auf der Freiheit“ in Höhe der Einmündung Abteistraße wird für die Fahrtrichtung Bergertor/Bad Salzuflen im Laufe des Dienstags aufgehoben. Aber: Ab Mittwoch, 20. Juli, wird die andere Fahrbahnseite in Richtung Bahnhof gesperrt.

Die Baustelle rückt weiter: Ab Mittwoch ist die Fahrt in Richtung Bahnhof nicht mehr möglich.

Wie beim Ostervolksfest wird bereits an der Werrebrücke der Salzufler Straße der Verkehr mit dem Ziel Bahnhof und Enger über den Innenstadtring (Johannisstraße, Rennstraße), die Elverdisser Straße sowie die Hermann- und Wittekindstraße umgeleitet. Eine weitere Umleitung verläuft über Mindener Straße, Hansastraße und Goebenstraße zum Bahnhof beziehungsweise über die Bünder Straße zur Engerstraße.

Bereits an der Theaterkreuzung wird auf Sperrung und Umleitung hingewiesen. Die Abteistraße ist vorübergehend wieder in beiden Richtungen befahrbar und kann zur Straße „Auf der Freiheit“ in beide Richtungen verlassen werden; die Einfahrt ist jedoch nur von der Bahnhofskreuzung kommend möglich.

Daher bleibt der Münsterkirchplatz weiterhin für den Anlieger- und Busverkehr geöffnet. Der Parkplatz am Amtsgericht kann nur über die Arndtstraße erreicht und verlassen werden. Diese Sperrung wird voraussichtlich bis Anfang August dauern. Anschließend muss die Abteistraße noch einmal für einige Restarbeiten gesperrt werden.

Seit Jahresanfang werden Hauptwasserleitung und Stromleitungen erneuert. Die Tiefbauarbeiten begannen an der Mausefalle und setzten sich über Elisabethstraße und Abteistraße bis zur Kreuzung „Auf der Freiheit“ fort.