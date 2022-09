Herford feiert 25 Jahre H2O

Mehr als 13 Millionen Besucher in einem Vierteljahrhundert - Programm am Wochenende

Herford

Das wird eine große Pool-Party: Am Wochenende feiert das H2O in Herford Jubiläum. Das Freizeit- und Spaßbad ist zu einem echten Besuchermagneten weit über OWL hinaus geworden. In 25 Jahren sind nach eigenen Angaben mehr als 13 Millionen an die Wiesestraße zum Schwimmen, Rutschen oder Schwitzen gekommen.

Von Moritz Winde