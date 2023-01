Herford: Gewerkschaft sorgt sich um 300 Jobs

Die Heinze-Gruppe mit Zentrale an der Eupener Straße in Herford hat auch nach gut einem Jahr Suche keinen neuen Investor gefunden.

Der Betrieb läuft weiter. „Aber die Kollegen hängen in der Uhr“, bringt Peter Kleint, Geschäftsführer der IG Metall in Herford, die Stimmung auf den Punkt. Wenn nicht in den nächsten Wochen, maximal Monaten ein Investor gefunden werde, dann stehe sogar der Fortbestand auf dem Spiel. Kleint bezieht sich auf die Firmen Heinze Kunststofftechnik an der Eupener Straße in Herford sowie Hero in Bad Salzuflen. Hier sind nach Angaben der Gewerkschaft 300 Mitarbeiter beschäftigt.