Herford: Jugendhilfe gibt OGS-Betrieb auf

Für Christiane Siebrasse ist es schlichtweg ein „Horrorszenario“. Die Leiterin der Grundschule Landsberger Straße mag sich gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn die Jugendhilfe Schweicheln nicht mehr die OGS-Betreuung leistet. Aber genau das wird wohl geschehen. Im Herforder Norden sowie an den Grundschulen Stiftberg und Obering gibt die Jugendhilfe den OGS-Betrieb zum nächsten Schuljahr auf.

Das hat die diakonische Einrichtung am Donnerstag mitgeteilt. „Wir werden uns nicht am kommenden Ausschreibungsverfahren beteiligen“, sagt der zuständige Bereichsleiter Bertram Schwade. Betroffen sind aber nur die drei Herforder Grundschulen, nicht die OGS-Angebote der Jugendhilfe in Rödinghausen (2) und Kirchlengern (3).