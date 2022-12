Herford: Krankheitswelle trifft Kitas und Schulen

RS-Virus und Grippe sorgen für Ausfälle bis zu 50 Prozent - Säuglingsstation am Limit

Herford

Erst war es Corona, jetzt grassiert auch in Herford das RS-Virus, vor allem unter Kleinkindern. Die Säuglingsstation am Klinikum ist nahezu voll belegt. Den Grundschulen macht hingegen die Grippe zu schaffen. Das führt zu teilweise erheblichen Ausfällen, auch in der Lehrerschaft. Die Schulen wissen sich aber zu helfen.

Von Bernd Bexte