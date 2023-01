Herford: Nach Unfall langer Stau im Berufsverkehr

VW kracht an zentraler Kreuzung gegen Ampelmast

Herford

Ein glimpflich verlaufener Unfall hatte am Freitagnachmittag dennoch erhebliche Auswirkungen für den Berufsverkehr zwischen Herford und Bielefeld. An der Kreuzung Bielefelder/Laarer Straße in Herford war ein Auto gegen einen Ampelmast gekracht.

Von Bernd Bexte