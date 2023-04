Von Herford bis Verl führt am Samstag, 15. April, die Linnenbauer-Oldtimerfahrt. Der Startschuss fällt um 10.01 Uhr vor dem ehemaligen Briten-Casino an der Liststraße in Herford.

Am Samstag, 15. April, startet von Herford aus die 38. ADAC Linnenbauer-Oldtimerfahrt. Um 10.01 Uhr fahren 90 Zweier-Teams ab der Liststraße (ehemaliges Casino) in Richtung Verl. Zugleich findet der 12. ADAC Linnenbauer-Klassik statt.





90 Zweierteams gehen bei der 38. ADAC Linnenbauer-Oldtimerfahrt in Herford an den Start. Die Strecke verläuft über Bad Salzuflen, Leopoldshöhe, Stapelage, Augustdorf, Riege und Kaunitz bis nach Verl. Foto: privat

Es ist die Auftaktveranstaltung in die Saison und erstmals wieder ohne Corona-Auflagen. Im Minutenabstand werden sich die Oldtimerfreunde am Samstagmorgen auf die Strecke begeben, die dieses Mal über Bad Salzuflen, Leopoldshöhe, Stapelage, Augustdorf, Riege und Kaunitz bis nach Verl führen wird.

„Auch in der Mittagspause können die Oldtimer begutachtet werden. Und zwar bei der Firma Rabrin in Verl, Westfalenweg 242“, kündigt Stachowski an. Dort könnten die Fahrzeuge ab 13 Uhr von Besuchern in Augenschein genommen werden. Mit dabei sein werden einige Modelle von Porsche und BMW, aber auch ein Rolls Royce Silver Cloud 2 (Baujahr 1960), ein Maserati aus dem Jahr 1963 sowie ein NSU TT (Baujahr 1969).

Zielankunft um 17.15 Uhr

Zurück geht es anschließend über Schloß Holte, Augustdorf, Kachtenhausen, Pottenhausen, Grastrup, Hollenstein und Wüsten bis zum Bildungscampus in Herford, wo um etwa 17.15 Uhr mit der Zielankunft der ersten Fahrzeuge zu rechnen ist.

Dieses Jahr wird der Herforder Motorsport Club 1923 auf eine 100-jährige Tradition zurückblicken können. „Aus diesem Grunde wollen wir den Teilnehmern eine besondere Veranstaltung bieten, bei der das Drumherum, wie die Abnahmen, die Pausen und die Ehrungen wieder ohne Corona-Beschränkungen stattfinden können“, betont Stachowski.

Darüber hinaus wollen sich die Organisatoren im Klimaschutz engagieren und werden den Verein Schutzgemeinschaft Deutscher Wald mit 5 Euro pro Teilnehmer bei der Aufforstung in den Herforder Wäldern unterstützen.