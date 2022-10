Herford: Polizei zieht Sitz-Scooter aus dem Verkehr

Diesen umgebauten E-Roller hat die Polizei in Herford aus dem Verkehr gezogen. Eine Fahrradgabel samt Sitz war an dem Gefährt angeschweißt worden. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.

Wie erst jetzt bekannt wurde, war der Herforder damit bereits vor gut zwei Wochen nachmittags gegen 14 Uhr auf der Lübberstraße unterwegs, als den Beamten das so noch nie gesehene Fahrzeug auffiel. Am hinteren Ende des handelsüblichen E-Rollers war eine Fahrradgabel angeschweißt - samt Fahrradsattel. So konnte der Herforder ganz bequem im Sitzen durch seine Heimatstadt rollern.