Schüsse am Herforder Go Parc: Staatsanwaltschaft fordert neun Jahre Haft für Türsteher

Acht Mal hat es geknallt vor dem Herforder Go Parc, in den Morgenstunden des 5. Juni vergangenen Jahres. Nicht, dass es dort nicht öfter mal knallen würde, aber acht Pistolenschüsse auf ein fahrendes Auto sind auch für das Umfeld der Disco richtig starker Tobak. Die Schüsse soll ein Türsteher abgegeben haben, der seit Dezember vor Gericht steht. Jetzt zeichnet sich ein Ende des Prozesses ab – vielleicht mit einem erneuten Knall.

In den Morgenstunden des 5. Juni wurde vor dem Go Parc mehrmals auf einen vorbeifahrenden Geländewagen geschossen.

Der 38 Jahre alte Mann aus Vlotho, der in der Sicherheitsbranche arbeitet, steht wegen versuchten Totschlags vor dem Schwurgericht in Bielefeld. Er soll als Türsteher und Sicherheitschef an besagtem Morgen acht Schüsse auf den Geländewagen eines Bünders (37) abgegeben haben – nach einem vorangegangenen Streit.