Herford: Uhu-Dame Elsa sorgt für Feuerwehreinsatz

Greifvogel büxt bei Bismarckturmfest aus - Falknerin findet pitschnasses Tier am Morgen

Herford

Dieses Bismarckturm-Fest wird man in Herford so schnell nicht vergessen: Bei der Neuauflage nach der Corona-Pause wurde eine gefiederte Dame vermisst. Uhu Elsa sorgte am Sonntagabend für einen Feuerwehr-Einsatz im Stuckenberg.

Von Moritz Winde