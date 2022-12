Herford: Ukraine-Flagge gestohlen, russische Trikolore gehisst

Herford

Sympathisanten Russlands ist die seit Anfang März am Verkehrskreisel Bismarckstraße/Vlothoer Straße in Herford wehende Ukraine-Flagge offenbar ein Dorn im Auge. In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte die Fahne gestohlen und durch eine russische ersetzt - die aber kurz darauf ebenso verschwunden war. Es ist nicht der erste Vorfall an dieser Stelle.