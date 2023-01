Herford: ZUE wird Lager für 300 Wohncontainer

Der anhaltende Zuzug von Flüchtlingen stellt Land und Kommunen vor immer größere Herausforderungen. In OWL plant die Bezirksregierung die Einrichtung von Container-Unterkünften, unter anderem auch in Herford. Als erster Schritt werden 300 Container auf dem Gelände der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) an der Mindener Straße/Saarstraße deponiert.

Das hat die Bezirksregierung Detmold am Mittwoch mitgeteilt. Sie werde in den kommenden Tagen „voraussichtlich rund 300 Wohncontainer auf dem Gelände der ehemaligen britischen Harewood-Kaserne in Herford zwischenlagern“. Von dort sollen sie an ausgesuchte Standorte verteilt werden.