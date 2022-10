1000 Schritte für mehr Gesundheit

Fit in den Herbst : AWO-Stadtteilzentrum in Herford startet Walkingrunde

Herford

Mit dem neuen Angebot „Walkingrunde im Quartier“ startet das AWO-Stadtteilzentrum an der Kastanienallee in Herford in den Herbst. Unter dem Motto „Gesund und aktiv älter werden“ können sich Seniorinnen und Senioren im Stadtteilzentrum Walkingstöcke leihen und jeden Donnerstagmorgen zwischen 9 und 10 Uhr verschiedene Routen im Quartier rund um die Kastanienallee gemeinsam erkunden.