12-Jähriger kommt leicht verletzt ins Krankenhaus

Wie die Polizei mitteilt, kam es zu dem Unfall gegen 16.35 Uhr, als eine 45-jährige Hiddenhauserin mit ihrem VW auf der Laarer Straße in Fahrtrichtung Bielefelder Straße unterwegs war. An dem Auto war ein Anhänger befestigt. Auf Höhe der Straße In der Landwehr fuhr zeitgleich der Zwölfjährige mit seinem Fahrrad in Richtung Bielefelder Straße. Er hielt sein Fahrrad zunächst an der dortigen Bushaltestelle an.

Als die Hiddenhauserin an der Bushaltestelle vorbeifuhr, fuhr auch der Radfahrer wieder los und stieß mit dem Anhänger zusammen. Durch den starken Aufprall schleuderte der Junge in den Straßengraben und verletzte sich dabei leicht.

Ein Rettungswagen brachte den Zwölfjährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an dem Anhänger wird von der Polizei auf den "unteren dreistelligen Bereich" geschätzt.