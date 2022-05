20.000 Euro Sachschaden: Unfall auf der Waltgeristraße

Zwei Herforderinnen sind am Dienstagnachmittag mit ihren Fahrzeugen an der Kreuzung Waltgeristraße/Werrestraße in Herford kollidiert. Eine Frau wurde dabei verletzt.

Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilt, hat es am Dienstag einen Verkehrsunfall auf der Waltgeristraße in Herford gegeben. Bei dem Zusammenstoß zweier Pkw wurde eine Frau verletzt.

Das ist passiert: Eine 18-jährige Herforderin befuhr mit ihrem Polo-Vox die Waltgeristraße in Richtung Mindener Straße. An der Kreuzung mit der Werrestraße will sie nach links abbiegen. Nach Angaben der Polizei hatte sie zu diesem Zeitpunkt grünes Licht, übersah allerdings eine entgegenkommende Toyota-Fahrerin. Die 78-Jährige aus Herford befuhr die Waltgeristraße in Richtung Hansastraße mit ihrem Toyota Yaris.

Durch den Zusammenstoß der beiden Pkw wurde die 78-jährige Toyota-Fahrerin verletzt und an der Unfallstelle durch eine Rettungswagenbesatzung ärztlich versorgt. Beide Fahrzeugen wurden bei dem Aufprall so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 20.000 Euro.