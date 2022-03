40-Tonner und Sprinter starten aus Herford Richtung Ukraine

Die Spendenaktion der Recyclingbörse für die Menschen in der Ukraine hat die kühnsten Erwartungen übertroffen: Am Samstag machten sich ein 40-Tonner und ein pickepackevoller Sprinter auf den Weg zu jenen, die jetzt dringend Hilfe brauchen.

50 Helferinnen und Helfern haben in den letzten Tagen hunderte Boxen und Kartons mit Spenden sortiert und verladen. Der bis zum letzten Zentimeter gefüllte Sprinter ist auf dem Weg in die Ukraine, genauer in die Stadt Horokhiv.