831 Bürger aus NRW sehen sich als Impfgeschädigte - Zwei weitere sind tot

Bei den Behörden in Nordrhein-Westfalen sind bisher 831 Anträge auf Impfschadensausgleich eingegangen. Die Anträge wurden von Geimpften oder deren Hinterbliebenen eingereicht, weil sie annehmen, dass die Impfung gegen das Corona-Virus zu einem langfristigen Gesundheitsschaden oder – wie in zwei Fällen – zum Tod geführt haben. Die ersten Verfahren wurden bereits abgeschlossen.

Zwei Jahre nach Start der Corona-Impfkampagne in NRW

Zu Beginn der Impfkampagne ließen sich 82 Prozent der Menschen in Deutschland impfen, vor allem mit dem Biontech-Serum.

Es ist fast genau zwei Jahre her: Am 26. Dezember 2020 hatte Nordrhein-Westfalen mit seiner Impfkampagne gegen Corona begonnen. Seitdem wurden in NRW 43,8 Millionen Impfdosen gespritzt. 14.658.578 Bürger haben nach Angaben des Robert-Koch-Instituts mindestens eine Impfung bekommen, das sind 82 Prozent der Bevölkerung dieses Bundeslandes. Etwa 0,006 Prozent der Geimpften haben somit einen Antrag auf Impfschadensausgleich gestellt.