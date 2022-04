84-Jährige aus Vlotho wird bei Unfall schwer verletzt

Zwei Fahrer aus Gütersloh stehen unter Verdacht, sich in Herford ein illegales Rennen geliefert zu haben

Herford/Vlotho

Bei einem schweren Unfall am Sonntagnachmittag auf der Vlothoer Straße in Herford ist eine 84-Jährige schwer verletzt worden. Die Fahrerin konnte einem BMW, der ihr auf ihrer Straßenseite entgegenkam, nicht mehr ausweichen. Die Polizei geht dem Verdacht nach, dass der BMW an einem illegalen Rennen beteiligt war.