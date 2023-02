84-Jährige wird in Herford schwer verletzt

Unfall in Grundstückseinfahrt an der Kurfürstenstraße

Herford

Eine 84-jährige Spaziergängerin ist am Dienstag in Herford bei einem Unfall schwer verletzt worden. Sie war von einer 47-Jährigen, die rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt an der Kurfürstenstraße erfasst worden.