9-Euro-Ticket: Das berichten Bahnreisende in Herford

Umfrage am Bahnhof – einige weichen an Pfingsten lieber auf Fernverkehrszüge aus

Herford

Am Pfingstmontag herrscht Rückreise-Stimmung am Bahnhof in Herford. Viele haben das lange Wochenende genutzt, um Freunde und Verwandte in OWL zu besuchen. Wir haben uns am Bahnhof Herford umgehört und gefragt: Wie war die Bahnreise an Pfingsten? Haben Sie das 9-Euro-Ticket genutzt? Und: Werden Sie auch nach Ende des 9-Euro-Tickets weiter Bahn fahren?

Von Angelina Zander