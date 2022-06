93 Abiturienten verlassen Königin-Mathilde-Gymnasium  in Herford

Zeugnisvergabe in der Münsterkirche

Herford

Ihr persönliches "Staffelfinale" haben die Abiturienten des Königin-Mathilde Gymnasiums (KMG) in Herford am Donnerstag gemäß ihres Abiturmottos gefeiert. In der Münsterkirche erhielten sie ihre Zeugnisse.

Von Angelina Zander