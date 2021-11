Streifzug der Zerstörung in Herford

Herford

Abgerissene Scheibenwischer, zerkratzte Motorhauben, verbogene Nummernschilder: Quasi im Vorbeigehen hat am Sonntagabend ein Mann mindestens 34 Autos in der Werrestraße beschädigt. Der Schaden geht in die Tausende. Wer ist der Täter?

Von Moritz Winde