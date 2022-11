Adventskonzert der Musikschule Herford begeistert die Zuhörer

Herford

Mit einer feinen Musikauswahl haben Sänger und Musiker der Musikschule Herford ihr Publikum beim Adventskonzert in der Christuskirche am Sonntagnachmittag begeistert. Vom Barock bis zu Zeitgenössischem waren viele Facetten adventlicher – und nicht ganz so adventlicher – Musik vertreten.

Von Thomas Meyer