Adventsmusik zur Mittagszeit in der Münsterkirche in Herford

Posaunenchor der Hochschule für Kirchenmusik musiziert am 9. Dezember

Herford

Offene Tore empfangen Liebhaber klassischer Adventslieder am Freitag, 9. Dezember, in der Zeit von 11.30 bis 12 Uhr in der Herforder Münsterkirche: Der Posaunenchor der Hochschule für Kirchenmusik musiziert Choräle aus dem Evangelischen Gesangbuch.