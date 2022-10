Aktionswoche gegen Demenz im HudL in Herford

Das Bürgerzentrum Haus unter den Linden bietet in Kooperation mit dem Verein Alzheimer Ethik eine Aktionswoche rund um das Thema „Demenz“ an. Sie findet vom 24. bis zum 28. Oktober statt und soll Teilnehmern dabei helfen, Menschen mit Demenz besser zu verstehen.

Denn was das Verstehen so schwer macht ist, dass eine Demenz weit über den Verlust der geistigen Fähigkeiten hinausgeht. Vielmehr gerät oft die gesamte Welt von Betroffenen und Angehörigen ins Wanken.

Die Veränderungen im Verhalten, im Denken und Fühlen der Betroffenen sind verstörend für beide Seiten. Menschen mit Demenz zeigen mitunter heftige Gefühle und es fällt nicht leicht, darauf angemessen zu reagieren.

Verschiedene Stationen des Alltags von Demenzpatienten können während der Aktionswoche mithilfe eines Demenzsimulators nachempfunden werden: vom Anziehen bis zum Abendessen können Personen, die nicht an Demenz erkrankt sind, erleben, wie sich die Symptome anfühlen. Jeder, der es versucht, wird eigene Grenzen erfahren, Unbehagen empfinden und das eigene Unvermögen erleben.

Judith Stallner (Leitung HudL, links) und Heidrun Mildner (Verein Alzheimer Ethik) freuen sich auf die Aktionswoche Demenz, die vom 24. bis zum 28. Oktober im Haus unter den Linden (HudL) stattfinden soll. Foto:

Der Demenzsimulator kann zu folgenden Zeiten im Café HudL, Unter den Linden 12, ausprobiert werden: Montag und Donnerstag von 13 bis 19 Uhr, Dienstag und Mittwoch von 13 bis 17 Uhr sowie am Freitag von 13 bis 15 Uhr.

Am Montag, 24. Oktober, hält Sonja Bergenthal um 17 Uhr einen Vortrag über die „Reise in die Verunsicherung“. Der Eintritt ist frei. Am Donnerstag, 27. Oktober, findet um 15:39 Uhr ein Kaffeetreff für pflegende Angehörige statt. Hier soll es Raum für pflegende Angehörige geben, um sich in lockerer Atmosphäre untereinander auszutauschen. Dazu gibt es Kaffee und Kuchen. Für den Kaffeetreff bitten wir um eine Anmeldung im HudL. Weitere Infos erhalten Sie unter 05221-189 1012.