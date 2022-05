Akustik-Duo „Touch of Sound“ in der Markthalle

Konzertreihe des Kulturbeutels geht in Herford am Freitag, 20. Mai, weiter – Eintritt frei

Herford

Nach der erfolgreichen Premiere der Konzertreihe „Auf die Plätze“ auf dem Neuen Markt freuen sich die Organisatoren des Kulturbeutels, am heutigen Freitag ab 18 Uhr auf zwei Stimmen und eine Gitarre: Das Bielefelder Akustik-Duo „Touch of Sound“ versucht, in der Markthalle Herford mit seinen Liedern in Erinnerungen zu schwelgen und in entspannter Atmosphäre gesanglich eine Lagerfeuerstimmung zu entfachen.