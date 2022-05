Alkoholisierter 57-Jähriger beschädigt drei Fahrzeuge

Ein 57-jähriger Mann aus Herford hat am Freitagabend mit seinem Mercedes drei andere Fahrzeuge beschädigt. Stoppen ließ sich der Mann erst durch Polizeibeamte. Nach Angaben der Polizei stand der 57-Jährige unter Alkoholeinfluss.

Erst die Polizei stoppt Mercedesfahrer in Herford

Zeugen beobachteten am Freitag den Fahrer des Mercedes dabei, wie dieser „Auf dem Dudel“ mehrere Fahrzeuge beschädigte und dann von den Unfallstellen flüchtete.

Gegen 21.05 Uhr setzte sich ein 57-Jähriger aus Herford an der Birkenstraße in seinen Mercedes und fuhr die Straße in Richtung Auf dem Dudel.

Durch Zeugen, die sich hinter dem Mercedes befanden, wurde eine unsichere Fahrweise des 57-Jährigen beobachtet. Im weiteren Verlauf der Fahrt stieß der Herforder in Höhe Hausnummer 59 zunächst gegen einen geparkten weißen Skoda und touchierte anschließend einige Meter weiter noch einen blauen Kia Picanto.

Anstatt anzuhalten, fuhr der Mercedes Fahrer weiter und prallte noch gegen einen Honda Civic. Dieser wurde durch die Kollision noch gegen einen davor stehenden weißen Ford Fiesta geschoben.

Augenscheinlich unbeeindruckt von den Unfällen setzte der 57-Jährige seine Fahrt fort und konnte von weiteren Zeugen verfolgt werden. Am Ortsieker Weg stoppte der Herforder letztlich am rechten Fahrbahnrand seine Fahrt.

Bei der Überprüfung des Fahrers wurde deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein anschließend freiwillig durchgeführter Alco-Test verlief nach Angaben der Polizei positiv. Dem 57-Jährigen wurden entsprechende Blutproben entnommen und das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen deutlich untersagt. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird von der Polizei auf etwa. 20.000 Euro geschätzt.