Hofladen Menke: Schwierige Suche nach geeignetem Mieter

Annemarie Menke sucht seit drei Jahren einen Mieter für die Räume an der Vlothoer Straße in Herford

Herford

Interessenten hatte Annemarie Menke schon für ihren Hofladen, aber kein Konzept wollte die Herforderin so recht überzeugen. Sie will weder Büroräume noch ein Beerdigungsinstitut auf ihrem Hof. Ein Hofladen soll es sein - so wie früher.

Von Angelina Zander