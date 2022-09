André Deininger träumt von der nächsten Runde

Am Freitag (23. September) ist der Sänger aus Herford in den Battles bei „The Voice of Germany“ zu sehen

Herford

Die Blind Auditions bei „The Voice of Germany“ hat André Deininger aus Herford bereits mit Bravour gemeistert, Stefanie Kloß (Sängerin der Band Silbermond) holte ihn in ihr Team. Am Freitagabend (23. September, 20.15 Uhr bei Sat1) wird er erneut auf den Fernsehbildschirmen zu sehen sein. Dieses Mal geht es für ihn in die so genannten Battles.

Von Annika Tismer