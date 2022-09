Andreas Mand liest im Herforder Elsbachhaus

Herford

Als Andreas Mand im Jahr 2000 Stadtschreiber von Minden wurde, bedeutete dies für ihn eine biografische Zäsur. Denn aus dem Stipendium wurde ein dauerhafter Aufenthalt. Wer wissen will, wie ein Autor in Ostwestfalen lebt, findet eine mögliche Antwort in seinem Roman „Der zweite Garten“. Am 20. September liest Mand im Elsbachhaus aus dem Buch.

Von Hartmut Horstmann