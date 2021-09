Anke Theisen rügt die CDU

Die ehemalige CDU-Bürgermeisterkandidatin Anke Theisen kritisiert die Zustimmung ihrer Partei zum einjährigen Verkehrsversuch an der Mindener Straße scharf.

Anke Theisen hat sich auf Facebook in Sachen Verkehrsversuch jetzt kritisch zu Wort gemeldet.

Damit setzten die Christdemokraten exakt das Gegenteil dessen um, was sie 2020 in ihr Programm für die Kommunalwahl geschrieben hätten. „Es tut mir leid, dass viele Wählerinnen und Wähler darauf vertraut haben, dass die CDU das, was dort geschrieben steht, ernst gemeint hat und sich nun verraten fühlen“, schreibt Theisen auf ihrer Facebook-Seite.