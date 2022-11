Archäologisches Fenster: Bund gibt knapp 1,6 Millionen Euro

Herford

Gute Nachrichten aus Berlin: Die Stadt Herford hat für das geplante Archäologische Fenster am Münster einen Zuwendungsbescheid in Höhe von bis zu 1.575.000 Euro erhalten. Auch die bisher noch nicht erteilte Baugenehmigung liegt jetzt vor, so dass die Stadt in die Ausschreibung gehen kann. Mitte des Jahres 2023 soll mit dem Bau begonnen werden.

Von Hartmut Horstmann