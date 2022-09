Archäologisches Fenster in Herford: Werden die Baukosten sinken?

Herford

Die Geschichte des Archäologischen Fensters am Münster ist auch immer eine Geschichte der Aufschübe. Doch der Architekt Jörg Preckel gewinnt der Verzögerung auch eine positive Seite ab - was die Finanzen angeht: "Wenn wir jetzt ausschreiben, kommen wir in die große Depression der Bauindustrie. Vielleicht ist das unser Glück."

Von Hartmut Horstmann