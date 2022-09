Arminia-Podcast wird in der Markthalle Herford produziert

Fans von Arminia Bielefeld sollten sich den kommenden Mittwoch (28. September) im Kalender notieren: Dann wird die nächste Episode des Arminia-Podcasts mit Verteidiger Lukas Klünter in der Markthalle Herford produziert. DSC-Anhänger können ab 18 Uhr live dabei sein.

Oft eine Fußspitze eher am Ball als der Gegner: Lukas Klünter (hier im Spiel gegen Eintracht Braunschweig) spielt gerne seine Schnelligkeit aus.

Lukas Klünter, seit dieser Saison neu in den Reihen des ostwestfälischen Fußball-Zweitligisten, wird mit Arminia-Podcast-Moderator Christian Roselius über die wichtigen und unwichtigen Dinge des Lebens sprechen. Los gehes um Punkt 19.05 Uhr.

Und zu erzählen dürfte der 26 Jahre alte Rechtsverteidiger jede Menge haben. Nach Stationen beim 1. FC Köln sowie Hertha BSC wechselte er im August nach Bielefeld. In seiner Vita stehen zudem Einsätze in der Europa-League sowie der EM-Titel 2017 mit der deutschen U21-Nationalmannschaft.

Fans können Fragen stellen

Selbstverständlich sind Fragen von Fans erlaubt. Nach der Aufnahme, die planmäßig ohne Verlängerung eine Stunde Zeit in Anspruch nehmen wird, besteht die Möglichkeit, Fotos und Autogramme zu ergattern.

„Wir reaktivieren mit der Podcast-Aufnahme die Städtepartnerschaft zwischen Herford und Arminia. Wir freuen uns auf einen außergewöhnlichen Abend, bei dem Fans den Spieler Lukas Klünter näher kennenlernen können“, sagt Lars Sundermann von der Pro Herford.

Plätze können im Vorfeld reserviert werden

Der Eintritt zur Podcast-Aufnahme in die Markthalle ist frei. Die Gastronomie in der Markthalle hat ab 18 Uhr geöffnet. Interessierte, die sich im Vorfeld einen Platz reservieren möchten, können sich entweder telefonisch (05221/189 1538) oder per E-Mail bei [email protected] melden.

Seit knapp drei Jahren produziert Arminia Bielefeld in regelmäßigen Abständen den Arminia-Podcast. Die Aufnahme in der Markthalle Herford wird die bereits 52. Episode sein. In der Vergangenheit waren nicht nur Profis, sondern auch ehemalige Spieler und Verantwortliche des Clubs sowie Personen aus dem Arminia-Umkreis zu Gast.